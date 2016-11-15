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mini nes çıktığı gibi tükendi

MİNİ NES ÇIKTIĞI GİBİ TÜKENDİ

Son günlerde yeni oyun konsolu olan Nintendo Switch ile anılan Nintendo, bu kez eski bir efsanesi ile gündemde. Çıkışından itibaren stokları tükenen Mini NES ile ilgili detaylar haberimizde.

Tarih : 15 Kasım 2016, 12:00
Puan Ver : Mini Nes Çıktığı Gibi Tükendi(5/10)2


Son günlerde yeni oyun konsolu olan Nintendo Switch ile anılan Nintendo, bu kez eski bir efsanesi ile gündemde. Çıkışından itibaren stokları tükenen Mini NES ile ilgili detaylar haberimizde.



Nintendo Japon asıllı bir elektronik şirketi. Aslında Nintendo'nun oyun sektörü ile arası bir dönem barışık olsa da herzaman zirvede olan bir firma değildi. Kuruluşu 1880'li yıllara dayanan şirket, son yaptığı ataklar ile şu anda tekrardan yükselişte. Bunların içinde hem Pokemon'un birden popülerleşmesi hemde Nintendo'nun konsollarda çığır açacak yeni konsolu olan Nintendo Switch'i duyurması idi. Birazda geçmişe döndüğümüzde Nintendo'nun efsanevi oyun konsolu olan NES'i hatırlamamak mümkün değil.Açılımı Nintendo Entertainment System olarak geçen bu konsolun küçülmüş  bir versiyonunun geleceği Nintendo tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Mini NES'in duyuruluşu ile birlikte ön siparişe de açılan Mini NES çok kısa bir sürede büyük sitelerin stoklarından tükendi. Amazon, BestBuy gibi birçok satış platformunda satışa çıkan Mini NES çıkış günü olan 11 Kasım'dan itibaren de internet üzerindeki çoğu sitede tükenmiş durumda.



Karaborsacıların En Büyük Hedefi Oldu



NES artık koleksiyonluk bir ürün olmaya başladığından, birçok oyuncu oynamasa bile koleksiyon ürünü olarak saklamak istiyor. Bundan fırsat bulan birçok kişide birden fazla satın alıp piyasada tükenince fiyatları arttırarak satmayı hedefledi. Amazon'un yaptığı açıklamada “We're out of stock on the NES Classic Edition. We will let you know when we get more in stock.” yani NES'in stoklarının tükendiği stoklarına eklendiğinde bildireceklerini söyledi. Ayrıca Amazon'un bir diğer açıklamasına göre Mini NES gelecek haftalarda satışa sunulacak olsa da yine çok kısıtlı bir şekilde olacak. Konsolun normal fiyatının 60$ olduğunu hatırlatalım.



Bir Günde 18 Milyar Dolarlık Satış!








Etiketler: Mini  Nes  Çıktığı  Gibi  Tükendi    haber

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