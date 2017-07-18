Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteği ve göbekten açık tişörtüyle tarihi bir hisarda yürürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.

TRUMP'IN EŞİ VE KIZINI HATIRLATTILAR

Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcıları videoya büyük tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise genç kızın tutuklanmasını istedi. Genç kızı savunanlar ise, Melania ve Ivanka Trump'ın kıyafetlerini hatırlattı. Hatırlanacağı gibi Suudi Arabistan'ı ziyarete gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi ve kızı başlarını örtmemişti.

Kaynak: haberinburada