MİNİ ETEĞİYLE VİDEO ÇEKTİ, SUUDİ ARABİSTAN AYAĞA KALKTI
Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteğiyle tarihi hisarda gezerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.
Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteği ve göbekten açık tişörtüyle tarihi bir hisarda yürürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.
TRUMP'IN EŞİ VE KIZINI HATIRLATTILAR
Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcıları videoya büyük tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise genç kızın tutuklanmasını istedi. Genç kızı savunanlar ise, Melania ve Ivanka Trump'ın kıyafetlerini hatırlattı. Hatırlanacağı gibi Suudi Arabistan'ı ziyarete gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi ve kızı başlarını örtmemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar