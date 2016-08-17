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mini cooper d, 5 kapılı modellere meydan okudu!

MİNİ COOPER D, 5 KAPILI MODELLERE MEYDAN OKUDU!

Her geçen gün model gamını genişletmeye devam eden MINI, şimdi de karşımıza markayla özdeşleşen Cooper ailesinin 5 kapılı üyesiyle çıkarak, markanın köklü tarihinde bir ilke imza atıyor.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:29
Puan Ver : Mini Cooper D, 5 Kapılı Modellere Meydan Okudu!(0/10)


Her geçen gün model gamını genişletmeye devam eden MINI, şimdi de karşımıza markayla özdeşleşen Cooper ailesinin 5 kapılı üyesiyle çıkarak, markanın köklü tarihinde bir ilke imza atıyor. 



Bagaj hacmi 3 kapılı kardeşine oranla 67 litre daha artarak, 278 litreye yükseltilen araç, 60:40 şeklinde bölünebilen arka sırt dayaması, opsiyonel saklama paketi, farklı noktalara ayarlanarak kilitlenebilen bagaj saklama alanıyla farklı ihtiyaçlara cevap verebilme özelliğine sahip. Standart MINI'ye göre toplam uzunluk 161 mm artırılarak 3982 mm'ye yükseltilen otomobil, 1727 mm genişliğe sahip. Yükseklik ise 11 mm artırılarak 1425 mm'ye çıkmış.



Ana hatlarıyla 3 kapılı MINI Cooper model gamıyla büyük benzerlik taşıyan otomobilin, iç mekanında da ortak tasarım çizgisini görmek mümkün. Sportif koltuklar, her zamanki gibi sınıfına oranla yüksek malzeme kalitesi ve başarılı işçiliğin yanı sıra krom detaylarla beğeni kazanıyor.



En yeni MINI Connected teknolojisinin yer aldığı otomobilde, geri görüş kamerasından, bluetooth sistemine kadar herşey ortadak büyük dijital ekran aracılığıyla takip edebiliyorsunuz.



1499 CC'lik motora sahip Mini Cooper D; 4000 d/d'de 116 HP güç ve 1750 d/d'de 270 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. 203 km/s son hıza ulaşan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 9.4 saniyede gerçekleştiriyor.



Fabrika verilerine göre 100 km'de ortalama 3.6 litre yakıt tüketen Mini Cooper D ile performanslı kullanımda 5 litreye yakın bir değer görmeniz de olası.



Aracın fiyatı ise 33.000 euro yani 104.000 TL seviyesinde konuşlandırılmış.



En yeni modem teknolojileri ilk önce onda








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