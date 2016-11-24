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mini cabriolet yüzünü gösterdi!

MİNİ CABRİOLET YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!

Dört kişilik ve yumuşak tavan olarak nitelendirilen kumaş tavanın yanı sıra büyüyen boyutlarıyla da dikkati çeken MINI Cooper Cabrio, 1.5 litrelik 3 silindirli Twinpower motoruyla karşımıza çıktı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 13:29
Puan Ver : Mini Cabriolet Yüzünü Gösterdi!(9/10)11


Dört kişilik ve yumuşak tavan olarak nitelendirilen kumaş tavanın yanı sıra büyüyen boyutlarıyla da dikkati çeken MINI Cooper Cabrio, 1.5 litrelik 3 silindirli Twinpower motoruyla karşımıza çıktı.



Yeni karoser yerini aldığı modele göre 98 mm daha uzun ve 44 mm daha geniş. Aracın öndeki iz açıklığı 42 mm, arka ise 34 mm genişletilmiş. Yüksekliği de 1 mm artan araçta, en önemli kısım olarak söyleyebileceğimiz mesafesi de 28 mm arttırılmış.



Bu artışlar her ne kadar önceki modele göre iç mekana olumlu yansıyor olsa da hala MINI Cooper Cabrio'nun arka koltuklarında bir yetişkinin oturması oldukça zor görünüyor. Ancak artan boyutların da etkisiyle araç çok daha yere basan ve etkileyici bir görünüme kavuşmuş.



Üçüncü nesil MINI Cooper Cabrio da markaya has tasarım çizgileri ve yuvarlak hatlar yine bu minik araca hoş bir görünüm kazanmış.  Satışa sunulan modellerin motorları arasında en dikkat çekeni 1.5 litre Twinpower ünitesi.



Üstün ve kendini kanıtlamış motor ünitesi!



Kendini kanıtlamış motor, MINI Cooper Cabrio'nun düşük ağırlık ve özel boyutları nedeniyle çok daha iyi bir performans sunuyor.



18 saniyede açılan kumaş tavan isterseniz sadece sunroof yapısında veya bütünüyle açılabiliyor.



Aracın ülkemizde başlangıç fiyatı 130.000 TL seviyesinde konumlanıyor. Donanım seviyesine göre bu rakam kolayca tırmanabiliyor zira Mini, pek çok özelleştirme seçeneğine sahip.



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Etiketler: Mini  Cabriolet  Yüzünü  Gösterdi    haber

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