Kendisine özgü mekanikleri ve sunduğu geniş dünyasıyla dünyada en çok oynanan oyunlar arasındaki Minecraft, içerdiği şiddet nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu.



Kendisine özgü mekanikleri ve sunduğu geniş dünyasıyla dünyada en çok oynanan oyunlar arasındaki Minecraft, içerdiği şiddet nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle oyuncu kitlesinin küçük yaş aralığı nedeniyle sağladığı yarar göz ardı edilip ağır eleştiriler alıyordu. Oyunun yapımcısı Mojang Minecraft'ın özel bir sürümünü hazırlayarak bu eleştirileri bertaraf etmek istiyor.







Mayıs 2009 kurulumlu Amerika kökenli bir şirket olan Mojang, oyun dünyasında “sandbox” denilen tabirin öncülerinden olan Minecraft'ın yapımcısı. Oyunun temel kavramı yaratıklardan kaçıp çeşitli materyaller toplayarak hayatta kalmamızdan oluşsada, sunduğu geniş imkanlarla oyuncularının hayal gücünü dilediği gibi kullanmasına olanak sağlıyor. Ülkemizde de hatırı sayılır bir şekilde popüler olan Minecraft, oyuncu kitlesinin daha çok 18 yaş altı kişilerden oluşmasından ve tehlikeli öğeler barındırdığından yasaklanmanın eşiğine kadar gelmişti. Fakat firma oyunun hayal gücünü özgürce kullanımına izin veri şini eğitim alanı üzerine yöneltip karşımıza Minecraft: Education Edition'u çıkartmaya hazırlanıyor.



Minecraft: Education Edition tamamen öğrenci ve öğretmen düşünülerek hazırlandı. Oyunun içerisindeki az miktardaki şiddet ögesi de çıkartılarak çocuklar için tamamen zararsız hale getirildi. 35,000 kadar öğrenci ve öğretmenin sayısız testler gerçekleştirdiği oyunun çıkış tarihi ise 1 Kasım 2016 olarak duyuruldu.



Oyunda öğrenciler haritalarını öğretmenleriyle paylaşabilirken, öğretmen ise dünya isimlerini değiştirebilir, öğrencileriyle oyun içinde konuşabilir, onlara çeşitli eşyaları verebilir ve birbirlerinin yanına ışınlayabilir.



Tamamen öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik geliştirilen Minecraft: Education Edition'u öğrenciler 5$ gibi bir ücret ödeyerek oynayabilecekler. Fakat erken erişim sürümü Kasım ayı boyunca ücretsiz sunulacak.



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