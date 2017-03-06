Her ne kadar gündemde fazla görünmese de içten içe yükselen Minecraft'ın satış rakamları Microsoft tarafından açıklandı. Peki oyun hangi platformda kaç adet sattı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Her ne kadar gündemde fazla görünmese de içten içe yükselen Minecraft'ın satış rakamları Microsoft tarafından açıklandı. Peki oyun hangi platformda kaç adet sattı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Mojang, her ne kadar yeni bir firma olmasa da sektördeki neredeyse tüm yerini Minecraft oyunundan ediniyor. Minecraft kendine özgü yapısı ile kendisine büyük yer edinmiş oyunlardan birisi. Yaratıcılığımızı ve hayatta kalma yeteneklerimizi bir arada kullanabileceğimiz bir oyun olan Minecraft, ilk olarak PC platformuna çıkışını yapmıştı. Ardından konsol ve mobil platformlarına da yönelen Minecraft, Telltale Games ile senaryo bazlı oyun yapmaktan da geri kalmamıştı. Bunu yanı sıra Fallout Pack'i ile güncelliğini korumaya çalışan oyun büyük bir oyuncu kitlesi barındırmaya devam ediyor. Her ne kadar göz önünde fazla lan bir oyun olmasa da satış rakamları oyunun popülerliğini ortaya çıkarır cinsten.



Microsoft yaptığı açıklama ile Minecraft'ın bu zamana kadar kaç adet sattığını gözler önüne serdi. Ve rakamlar bir hayli yüksek. Minecraft, tüm Dünya genelinde toplam 122 Milyonluk bir satış ile dudak uçuklattı. Üstelik oyunun yaklaşık 55 Milyon da aktif kullanıcıya sahip olduğu belirtildi. Firma hazırladığı bir sayaç ile bu satış rakamlarını 24 saatte bir güncelliyor. Bu sayaçta oyunun PC ve Mac platformunda ise 25 milyonluk orjinal kopya sattığını gözlemleyebiliyoruz.



Nintendo Switch'in çıkışı ile beraber oyunun daha çok satması planlanırken, oyunun mobil versiyonuna gelen güncellemeler de satışı arttırır cinsten. Minecraft'ı uzun süre daha zirvelere göreceğiz gibi gözüküyor.



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