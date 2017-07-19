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Minareye çıkıp atlayacağını söyledi, eşi barışma sözü verince indi

MİNAREYE ÇIKIP ATLAYACAĞINI SÖYLEDİ, EŞİ BARIŞMA SÖZÜ VERİNCE İNDİ

Şanlıurfa'da cami minaresine çıkıp atlayacağını söyleyen 42 yaşındaki Hasan Savli, olay yerine yalın ayak gelen dini nikahlı eşi Halime Er'in barışma sözü vermesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Minareye Çıkıp Atlayacağını Söyledi, Eşi Barışma Sözü Verince İndi(8/10)4

Kibar Feyzo filmi gerçek oldu. Sevdiği kızla evlenemeyen Feyzo minareye çıkmıştı. Şanlıurfa'daki vatandaş da eşinden ayrılmamak için cami minaresine çıkıp atlayacağını söyledi.

EŞİ AYRILMAK İSTEYİNCE CAMİ MİNARESİNE ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde mekez Karaköprü ilçesinin Şenevler mahallesinde meydana geldi. İşsiz olduğu belirtilen Hasan Savli, dini nikahlı eşi Halime Er'in kendisinden ayrılması üzerine Resul-i Ekrem Cami'nin minaresine çıktı.

"EŞİM AFFETMEZSE İNTİHAR EDECEĞİM"

Savli, Halime Er'in kendisini affetmemesi durumunda aşağıya atacağını söyledi. Minaredeki Savli'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise atlama ihtimaline karşı branda açtı.

KOCASINI İKNA ETMEK İÇİN DEFALARCA "SENİ SEVİYORUM" DEDİ

Savli'yi ikna etmek için bir polis minareye çıktı. Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sığınma evine yerleşen Halime Er, 2 çocuğuyla olay yerine yalın ayak geldi. Minaredeki nikahsız eşi Savli'ye aşağıya inmesi için sık sık 'Seni seviyorum' diye bağırdı.

BARIŞMA SÖZÜNÜ ALINCA MİNAREDEN AŞAĞI İNDİ

Halime Er, çocuklarıyla birlikte bir daha kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermesi üzerine ikna olan Hasan Savli, ikna olup polisler eşliğinde minareden indirildi. Savli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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