Şanlıurfa'da minarede mahsur kalan atmaca, itfaiye ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.

İTFAİYE MİNARENİN ÇEVRESİNE İSKELE KURMAK ZORUNDA KALDI

Eyyübiye ilçesindeki Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemde dün bir atmacanın asılı durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Caminin bulunduğu sokakların dar olması nedeniyle itfaiye aracının minareye yanaşamaması üzerine ekipler, minarenin çevresinde iskele kurarak atmacayı bulunduğu yerden kurtardı.

ATMACA, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Dikkatli bir şekilde minareden indirilen atmaca, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Cami imamı Veysi Çiftçi, yaptığı açıklamada, atmacanın iki gün önce aleme takıldığını ancak sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını bugün tamamlayabildiğini söyledi. İskele kurularak minareden indirilen atmacanın görevlilere teslim edildiğini anlatan Çiftçi, itfaiye ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada