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Mina Başaran Ve Arkadaşları Şehitliğe Defnedilecek
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MİNA BAŞARAN VE ARKADAŞLARI ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK


Mina Başaran ve arkadaşları şehitliğe defnedilecek
Tarih : 14 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Mina Başaran Ve Arkadaşları Şehitliğe Defnedilecek(9/10)5

İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerin acılı yakınları cenazeleri almak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gitti. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kauybettiği kazanın ardından bugün, 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen cenazeler apronda acılı ailelere teslim edildi.

3'Ü YAN YANA DEFNEDİLECEK

Ailelerin, bugüne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

(Kaynak: CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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