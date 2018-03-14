MİNA BAŞARAN VE ARKADAŞLARI ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK
İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerin acılı yakınları cenazeleri almak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gitti. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.
3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kauybettiği kazanın ardından bugün, 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen cenazeler apronda acılı ailelere teslim edildi.
3'Ü YAN YANA DEFNEDİLECEK
Ailelerin, bugüne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.
(Kaynak: CNN Türk)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin İçin Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim
- 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kreşte Dayak! Yüzü Mosmor Ve Isırıkla Dolu
- Karadeniz Sahil Yolu Çöp Deposu Oldu! Vatandaşlar Kötü Kokuya Çözüm İstiyor
- Ünlü Meteorolog Uyardı: Kışlıkları Kaldırmayın, Soğuklar Geri Geliyor
- Jet Kazası Kurbanlarının Tabutları Üst Üste Dizildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
Bu Haberle İlgili Yorumlar