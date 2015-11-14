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mimarlık fakültesine ‘başarı sırası' kriteri

MİMARLIK FAKÜLTESİNE ‘BAŞARI SIRASI' KRİTERİ

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretimdeki eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik, ilgili paydaşların da görüşleri alınarak bir dizi düzenleme yapıldığı belirtildi.

Tarih : 14 Kasım 2015, 10:00
Puan Ver : Mimarlık Fakültesine ‘Başarı Sırası' Kriteri(9/10)9


Bu kapsamda özellikle meslek icrasına yönelik programlarda “başarı sırasına göre sınırlama” uygulaması başlatıldığı anımsatılan açıklamada, ilk olarak tıpta 40 bin, hukukta ise 150 bin başarı sırası sınırının belirlendiği ve bunun 2015 ÖSYS'de uygulandığı ifade edildi.



 

Yeterlilik sınavı

Dekanların, tıp ve hukuk alanları için yapılan düzenlemenin mühendislik alanı için de uygulanması yönünde talepte bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mühendislik alanında 240 bin başarı sırası sınırı belirlenmiştir.

 

Yükseköğretim kurumlarındaki mimarlık programına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2016 ÖSYS'de, Türkiye ve KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde mimarlık programına, başarı sırası en düşük iki yüz bininci sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine karar verilmiştir.”

Mezuniyet sonrasında meslek icrası için YÖK'ün yanı sıra diğer ilgili paydaşların da katkı sağlayacağı bir “mesleki yeterlilik sınavının” olması gerektiği belirtilen açıklamada, bu konuya ilişkin bir yasa taslağı üzerinde çalışıldığı da kaydedildi.








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