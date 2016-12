Beşiktaş Kaymakamlığı, Mimarlar Odası'nın Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın boşaltılması için tebligat verdi. Karara direnen Mimarlar Odası yöneticilerinin bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Mimarlar Odası, kaymakamlığının hukuksuz davrandığını iddia etti.







Gözaltına alınan isimler şöyle: Cem Tüzün, Ali Hacıalioğlu, Metin Karadağ, Eyüp Muhcu, Can Atalay Hilmi Etikan, Mücella Cansu Yapıcı, Sinan Omacan, Zeki Arslan, Nihat Uçukoğlu, Mürsel Selçuk, Hasan Fener, Yasemin Dura, Ersin Kiriş.







"Mimarlar Odası'na 2051 yılına kadar tahsisli olan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası abluka altında. Mimarlar ve yöneticileri kendi binalarına giremiyor. Hukuksuz olarak zorla tahliye edilmeye çalışılıyor.Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası asma ve bodrum katları, 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile yapılan protokol ile on yıllığına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne tahsis edilmiştir. 22 Ekim 2002 tarihinde yenilenen protokol uyarınca binanın tahsis süresi; imza tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak belirlenmiş ve 2051 yılına kadar kullanımı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne verilmiştir. Yıldız Sarayı Kompleksi'nin Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmesinin ardından; 7 Aralık 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gönderdiği 227976 sayılı yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirmiştir.







İstanbul Valiliği Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17:50'de; Beşiktaş İlçesi Yıldız Mahallesi'nde bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin hizmet verdiği Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Asma ve Bodrum katlarının 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:00'a kadar boşaltılması ve teslim edilmesi için tebligat yapılmıştır. Ayrıca; Kaymakamlıkça emniyete iletilen yazıda; “tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması” istenmiştir.







Protokolün iptaline yönelik yazıya yapılan itirazların yanıtsız kalması üzerine, idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nde görülen 2015/1568 esas no'lu davada Mahkemenin 8 Mart 2016 tarihli kararında; “Olayda, taraflar arasında imzalanan 22.10.2002 tarihli protokolün Bakanlığın yükümlülüklerini düzenleyen 5. maddesinde; Bakanlığın yukarıdaki kurallara uyulduğu sürece Oda'nın binada kullanım süresi dolmadan, binanın odaya tahsis edilen mekânlarını bir başka kuruma tahsis edemeyeceği ya da boşaltılmasını isteyemeyeceği öngörülmüştür.







Bu nedenle 22.10.2002 tarihinde 49 yıllığına imzalanan protokolün, öngörülen süre dolmadan ve protokolde belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ilişkinde herhangi bir tespit bulunmadan feshedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden… yürütülmesinin durdurulmasına, …







08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”denilmiştir. Kaymakamlıkça binanın tahliyesine ilişkin gerçekleştirilen tebligata göre fiilen imkansız olan boşaltma işlemlerine yeterli süre verilmesi için Şubemizce yapılan başvurular İstanbul Valiliğince “31 Mayıs 2016 günü saat 10:00'da tahliyeye başlanması koşuluyla” gayriresmi olarak kabul edilmiş, “her an yardımcı olmak üzere tahliye için yetkilendirilen görevlilerin hazır bulunacağı” iletilmiştir.







Mimarlar Odası'na; üyelerimiz ya da mirasçıları tarafından emanet edilen birçok evrak, belge, yayın, proje ve mimarlıkla ilgili malzemenin; zorla tahliye durumunda göreceği zararın önlenebilmesi amacıyla tahliye işlemleri Şubemizce gerçekleştirilecektir. Ancak; Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın tarafımıza tahsisinin, imzalanan protokol kurallarına uyulduğu halde hukuka aykırı olarak iptaline dair sürecin yasal takibi sürdürülecek, kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılacaktır. Yapılan hukuk dışı uygulamaları ve baskıyı kabul etmiyor, ilgilileri yasalara ve yargı kararlarına uymaya çağırıyoruz.