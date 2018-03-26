4 yıl önce, İzmir Gaziemir'de tanınmış müteahhitler Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.'nün yapımını başlatacağı daireler için vatandaşlar satın alma başvurusu yaptı. İddiaya göre, apartmanın yapılacağı alandaki gecekonduların bir kısmı yıkılmaya başlandı ve daire almak isteyenlere apartmanın yapılacağı yer gösterildi. Aylar geçmesine rağmen apartmanın temeli atılmadı. Daire satın alanlar müteahhitleri sıkıştırırken, aynı iş yerinde çalışan iki postacının aldıkları daire ile ilgili konuşmaları bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Postacılar, kendilerine aynı dairenin satıldığını anlayınca müteahhide ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Sonra sosyal paylaşım sitesinden başlarına gelen olayla ilgili grup oluşturan mağdurlar, aynı zamanda yargıya giderek hukuki süreci başlattılar.

MİLYONLUK VURGUNA 123 KİŞİ SUÇ DUYURUSU YAPTI

Aynı yerden daire alanlar, sosyal paylaşım sitesinden dolandırıldıklarını anlayınca avukat tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur olan 123 kişinin suç duyurusuyla Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. ile yanlarında çalışan Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müteahhitlerin 24 daireyi 123 kişiye sattığı, bazı mağdurların birden fazla daire alması sebebiyle 153 daire satışının yapıldığı öne sürüldü.

KARAR DURUŞMASINDA CEZALAR BELLİ OLDU

Bayraklı Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bu sabah yapılan karar duruşmasına mağdurların yanı sıra sanıklardan Selim Ö., Canan B., Şebbap K. katılırken, diğer sanık Hüseyin P. ise güvenlik gerekçesiyle duruşma salonunda yer almadı. Tutuklu bulunan Hüseyin P. duruşmaya SEGBİS ile dahil oldu.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Sanıklardan Hüseyin P. kandırıldığını iddia ederek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Benim yanımda iş yapan Canan B. ve Selim Ö. benden habersiz benim kaşemi kullanmışlar. Ben bu durumu fark edince silahlı adamlar tarafından ailemle tehdit edildim. Susmamın bedelini çok ağır ödüyorum. Mağdurların zararlarını karşılamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Hüseyin P.'nin iş ortağı Selim Ö. ise aldığı maaş dışında bugüne kadar cebine başka bir para girmediğini iddia ederek, "Bu olayın en büyük mağdurların birisiyim. Tüm mal varlığımı kaybettim. Ancak Hüseyin P. olayı bana yüklemeye çalışıyor. Ben kendisinden maaşım dışımda başka bir para almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Hüseyin P.'ye 123 kez 1 yıl 8 ay, Selim Ö.'ye de 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Canan B., Şebbap K., Sevgin Ş., Selma G., Mustafa B. ve Caner A.'a ise beraat etti.

CEZALAR ALT SINIRDAN VERİLDİ

Mağdurların avukatlarından Mustafa Erdem Yavuz, beraat kararı verilen sanıkların da ceza alması için çabalayacaklarını belirtti. Yavuz, "Talep ettiğimiz miktar bu değildi ancak mahkeme alt sınırdan ceza vermeyi tercih etti. Diğer sanıklara beraat kararı verildi. Biz o sanıkların da ceza alması gerektiğine inanıyoruz ve bu sebeple temyize gidip sürecin takipçisi olacağız. Bu davayla müvekkillerimizin manevi tatmini sağlandı" dedi.

Duruşmanın ardından konuşan olayın mağdurları ise verilen cezalardan memnun olduklarını ifade ettiler. Mağdur Oğuz Mermer, "4 yıldır devam eden davamız sonuçlandı. Hüseyin P. ve Selim Ö.'nün aldığı cezalardan dolayı memnunuz ancak biz diğer kişilerin de ceza alması gerektiğine inanıyoruz. Avukatlarımız bu konuda çalışmaları sürdürecekler" derken bir başka mağdur ise, "Paramızdan, sağlımızdan ve evlerimizden olduk. Bu süreçte bir arkadaşımızı kaybettik, ben beyin kanaması geçirdim. Çok zor günlerden geçtik ama sonunda dava sonuçlandı. Ülkemizde dolandırıcılık olayları bir hayli arttı. Devletimizin mağdurlara yardımcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada