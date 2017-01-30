Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi
Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor
Rusya'dan Trump'ın Suriye Önerisine Yeşil Işık!
İçişleri Bakanlığı: Bir Haftada 202 Operasyon Yapıldı
'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!
Teröre Karşı Yürüyen Üniversiteli Meclis'e Ulaştı
Chp'den Erdoğan Ve Hükümete Trump Eleştirisi
Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?
Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması
2015'ten Bugüne 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Akaryakıt Şirketlerine 4,9 Milyon Lira Ceza
Abd'de Binler Trump'a Karşı Havaalanlarına Akın Etti!
Samsung Patent Sayısı İle Sektörünün Lideri

milyonların konuştuğu o videoyu masaya yatırıyor

MİLYONLARIN KONUŞTUĞU O VİDEOYU MASAYA YATIRIYOR

Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Ocak tarihli programında günlerdir konuşulan video görüntülerindeki Keleş ailesini konuk ediyor. Yaşlı bir adamın soğuk sularla yıkandığı görüntülerde eylemi gerçekleştiren gelin Gülderen Keleş kendisi savundu.

Tarih : 30 Ocak 2017, 15:06
Puan Ver : Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor(5/10)4


ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen yaşlı bir adamın soğuk su ile gelini ve oğlu tarafından yıkandığının kaydedildiği görüntülerde, olayı gerçekleştiren kişileri konuk alan Müge Anlı, olayla ilgili yaşanan gelişmeleri izleyicisi ile paylaştı.



Yaşlı adamın görüntülerini ihbar kabul eden devlet yetkilileri tarafından yaşadığı evden alınarak yaşlı bakım evlerine yerleştirilen adamın oğlu Mikail Keleş yayında babasını geri istediğini, yetkililer babasının gitmek istemediğini, giderken ağladığını ifade etti.



Hakkında dava açılıp denetimde serbestlik şartı ile bırakılan gelin Gülderen Keleş hanım olayın olduğu gün havanın sıcak olduğunu, suyun soğuk değil ılık olduğunu, ayaklarını yıkadıktan sonra sobalı odaya alarak orada yıkadığını asla amacının eziyet etmek olmadığını ifade etti.



Keleş ailesi videonun yaşlı adamın diğer çocuklarına kendilerinin yaşadıkları sıkıntıları göstermek amacı ile çekildiğini ancak videoyu gönderdikleri kişilerin olayı farklı yönlere çekerek medyaya yansıttıklarını kaydetti. Yayında gelin Gülderen Hanım'ı dinleyerek kendisi için üzüldüğünü belirten Anlı, Gülderen Hanım için üzüldüğünü kimsenin eşinin babasına bakma mecburiyeti olmadığını ancak yaşlı adama ait olan evin kendisine bırakılarak onunda devletin kurumlarında bakımını için olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

 



 



kaynak:haberakar








Etiketler: Milyonların  Konuştuğu  O  Videoyu  Masaya  Yatırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER