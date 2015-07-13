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MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDE!


MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDE!
Tarih : 13 Temmuz 2015, 10:46
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2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bugün önemli gün. Ankara 3'üncü İş Mahkemesi, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından açılan intibak davasına bugün devam edecek.



TÜED, kararın bugün açıklanmasını bekliyor. Davada 2 ihtimal var. Mahkeme intibak talebini reddedecek ya da intibak talebini haklı bulacak. Eğer mahkeme, TÜED'in talebini kabul ederse, dava, tüm emeklileri kapsaması için Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.



Anayasa Mahkemesi de emekliler lehine karar verirse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkese intibak kapısı açılacak. Emekliler böylece, tek tek dava açmadan intibak zammına hak kazanacak.



Milyonlarca emekli, davada artık kararın açıklanmasını bekliyor. Emekliler, "Her duruşmada karar bekliyoruz ama dava ertelenip duruyor. Artık karar verilsin" diyor. Davada mahkemeye sunulan bilirkişi raporu emeklilerin intibak umudunu artırmıştı.








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