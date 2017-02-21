

Milyonların beklediği torba tasarı yüzleri güldürecek. İşte bu hafta kabul edilmesi beklenen o müjdeler...







ESNAFA 10 AYA VARAN İŞSİZLİK MAAŞI







Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor duruma düşerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Tarım Bağ- Kur'lular, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler ve köy ve mahalle muhtarları hariç bütün Bağ-Kur'lular kapsamda olacak. Maaş ödeneğinin günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. İşyerini kapatana damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik maaşı ödenecek.







GSS BORÇLARINA YAPILANDIRMA







Genel sağlık Sigortası'nda (GSS) gelir seviyesine göre her ay 71,10, 213,30 ve 426,6 lira şeklinde ödenen 3 ayrı prim tarih olacak, 53,32 lira tutarındaki tek prime geçilecek. Ailede kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların (592,5 lira) primlerini devlet karşılayacak. Geçmişe ilişkin GSS prim borçlarına da yapılandırma imkanı gelecek.







YURT DIŞINDA TÜRKİYE GÜVENCESİ







Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılacak.







kaynak:milliyet