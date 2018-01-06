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Milyonları hayrete düşüren hikaye: At aldığını sanıp dolandırıldı

MİLYONLARI HAYRETE DÜŞÜREN HİKAYE: AT ALDIĞINI SANIP DOLANDIRILDI

Serap Ezgü'nün programına katılan genç kadın, yıllar önce boğulmaktan kurtardığı arkadaşı tarafından yarış atı alma bahanesiyle dolandırıldığını anlattı. İzleyenler hayrete düştü.

Tarih : 06 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Milyonları Hayrete Düşüren Hikaye: At Aldığını Sanıp Dolandırıldı(8/10)4

TV8 ekranlarında Serap Ezgü'nün sunduğu Gerçeğin Peşinde programa katılan 26 yaşındaki Sevgi Asan anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

YARIŞ ATI ALMA BAHANESİYLE DOLANDIRILDI

Aynı mahallede büyüdüğü çocukluk arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia eden Asan, arkadaşının kendisini yarış atı alma bahanesiyle 70 bin lira dolandırdığını söyledi.

SİSTEMATİK OLARAK HER AY PARA GÖNDERMİŞ

Asan, "Arkadaşım bir gün beni aradı. Ve bana birat bulduğunu söyledi. Ata el konulacağını söyledi. Ondan öncesinde atın masraflarını karşılamamızı istedi. Bizden ilk etapta 12 bin lira aldılar. Sonrasında her ay düzenli olarak para gönderdim" dedi.

HAYATINI KURTARDI

Hikayenin ilginç olan tarafı ise dolandırıcının Sevgi Asan tarafından yıllar önce boğulmaktan sonra anda kurtarılmış olması.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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