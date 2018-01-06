TV8 ekranlarında Serap Ezgü'nün sunduğu Gerçeğin Peşinde programa katılan 26 yaşındaki Sevgi Asan anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

YARIŞ ATI ALMA BAHANESİYLE DOLANDIRILDI

Aynı mahallede büyüdüğü çocukluk arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia eden Asan, arkadaşının kendisini yarış atı alma bahanesiyle 70 bin lira dolandırdığını söyledi.

SİSTEMATİK OLARAK HER AY PARA GÖNDERMİŞ

Asan, "Arkadaşım bir gün beni aradı. Ve bana birat bulduğunu söyledi. Ata el konulacağını söyledi. Ondan öncesinde atın masraflarını karşılamamızı istedi. Bizden ilk etapta 12 bin lira aldılar. Sonrasında her ay düzenli olarak para gönderdim" dedi.

HAYATINI KURTARDI

Hikayenin ilginç olan tarafı ise dolandırıcının Sevgi Asan tarafından yıllar önce boğulmaktan sonra anda kurtarılmış olması.

Kaynak: haberinburada