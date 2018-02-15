Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Sorgulama sayfası sistemi kilitlenme yüzünden geçici olarak durdurulmuştu.

Ancak yine birçok kullanıcı sayfaya ya ulaşamadı ya da talebi beklemeye alındı.

Kaynak: haberinburada