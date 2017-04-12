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milyonlarca parkinson hastasının beklediği haber!

MİLYONLARCA PARKİNSON HASTASININ BEKLEDİĞİ HABER!

Bilim adamları, beyinde hasara uğramış hücrelerin yeniden programlanmasıyla Parkinson hastalığının tedavisinin mümkün olabileceğini öne sürdü.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:15
Puan Ver : Milyonlarca Parkinson Hastasının Beklediği Haber!(8/10)5


 İsveç'in başkenti Stockholm'de Karolinska Enstitüsünde uluslararası bir araştırma ekibi tarafından fareler üzerinde yapılan çalışmada, önce Parkinson benzeri semptomların (titreme, denge kaybı, kas sertliği, hareket kısıtlılığı) görülmesi için farelerin beyinlerinde dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerine hasar verildi.



Parkinson semptomları göstermeye başlayan farelerin beyinlerine daha sonra çeşitli moleküllerden oluşan bir karışım enjekte edildi. Beş hafta içerisinde farelerin hareketlerinde belirgin bir iyileşme ve daha düzgün yürümeye başladıkları görüldü.



Araştırmacılar, bunun bir hücre nakli olmadığını, sadece enjekte edilen moleküllerle beynin yeniden programlandığını ifade etti. Uzmanlar, farelerde Parkinson hastalığının semptomlarını yok eden bu yöntemin daha sonra insanlarda da deneneceğini belirtti. İngiltere'de bu hastalıkla ilgili çalışmalarda bulunan Parkinson's UK adlı vakıftan Prof David Dexter yaptığı açıklamada, eğer bu teknik insanlarda da başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, milyonlarca Parkinson hastasının beklediği tedaviye ulaşacağını kaydetti.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Milyonlarca  Parkinson  Hastasının  Beklediği  Haber    haber

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