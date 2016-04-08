

Milyonlarca MHP'li, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin saat 15.00'da vereceği kararı merakla bekliyor. Parti kulislerinde, İstanbul Üniversitesi hocalarının verdiği raporun savunmayı güçlendirdiği ve mahkemenin yetkisizlik kararı vereceği konuşuluyor. Muhalifler ise raporun kararı etkilemeyeceği kurultay kararı çıkacağını iddia ediyorlar.







Kasım seçimlerinde MHP'nin büyük oranda oy ve vekil kaybetmesi sonrası, parti içi muhalefet harekete geçti. İstanbul eski Milletvekili Meral Akşener, Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan ve Trabzon eski Milletvekili Koray Aydın'ın başını çektiği muhalifler parti yönetimine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli bu çağrıları reddetti. 543 imza toplayan muhalif kanat kurultay başvurusunda bulundu, MHP yönetimi o imzaları da görmezden gelip kurultay çağrısına uymadı.











