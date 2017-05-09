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milyonlarca memur ve emekliye indirimli elektrik

MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİYE İNDİRİMLİ ELEKTRİK

CK Akdeniz Elektrik, kamu personeline özel tarife çıkardı. Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emekliler ile 3 yakını, ‘Enerjim Kamu' tarifesine geçerek bir yıl boyunca elektriği yüzde 5 indirimli fiyattan kullanabilecek

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:35
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CK Akdeniz Elektrik, 'Enerjim Kamu' adı altında Türkiye genelinde yeni bir tarife başlattı. Antalya, Burdur ve Isparta başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde elektrik satış hizmeti veren CK Akdeniz Elektrik'in yeni tarifesi 'Enerjim Kamu', sektörde kamu personeline sunulan ilk ve tek tarife olma özelliğini taşıyor.



Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emeklilerinin yararlanabileceği tarifede ulusal elektriğin birim fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim yapılıyor. Söz konusu tarifeden kamu personelinin yanı sıra serbest tüketici hakkı olan üç yakını da faydalanabiliyor.



TÜM KAMU PERSONELİNİ KAPSIYOR



Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre Türkiye genelinde emekli kamu personeli dışındaki kamu çalışanlarının sayısı yaklaşık 3,3 milyon kişiyi buluyor. Bu çerçevede serbest tüketici hakkı olan her kamu çalışanı ve emeklisinin yanı sıra aynı şartları taşıyan 3 yakınına da indirimli elektrik fırsatı sunan CK Akdeniz Elektrik'in yeni tarifesi Enerjim Kamu, milyonlarca kişiyi kapsıyor.



 



kaynak:sabah








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