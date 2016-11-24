

Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmaları da başladı. Sabah'tan Faruk Erdem'in konuya ilişkin köşe yazısı şöyle:







"Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk zam çok konuşulmuş ancak bütün direnmelere rağmen asgari ücret net 1.300 liraya çıkartılmıştı. Ekim ayı ile birlikte oluşan vergi dilimi kesintisi de Asgari Geçim İndirimi katkısıyla ortadan kaldırılmış ve çalışanların mağduriyeti giderilmişti. Bu yıl toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'nda yine sıkı pazarlıklar olacak. Masaya hem işçi hem işveren hem de hükümetin teklifleri gelecek ve bir orta yol bulunacak.







BRÜTLER ARTACAK







İlk teklifi işçi kesimi açıkladı ve TÜİK'in çıkarak net asgari ücretin 1.600 lira olması gerektiğini söyledi. İşveren kesimi de 50 liralık bir artış teklifi hazırlayarak 1.350 lira önerisini sunacak. Hükümetin ise bunların ortasında 1.400 liralık bir rakam ortaya koyacağı belirtiliyor. Bütün bu teklifler asgari ücretin brüt rakamını da işverene maliyetini de yükseltecek. 1.647 lira olan bugünkü rakamın 2.027 liraya kadar çıkması da muhtemel. Asgari ücret sadece çalışanların maaşını değil, borçlanmadan işsizlik maasına AGİ'den prim miktarlarına kadar birçok ödemeyi de etkiliyor. Biz de yapılan tekliflerden yola çıkarak tahmini hesaplamalar yaptık.







ÇİFTE DESTEK VAR







2017'de her bir işçi için işverene verilen 100 liralık katkı devam edecek. Hükümet ayrıca vergi dilimi yüzünden net asgari ücretin düşmesini engelleyecek AGİ uygulamasını da sürdürerek işverene çifte destek verecek."







1.350 TL HESABI



Brüt Asgari ücret: 1.710 TL



SGK Primi: 239.40 TL



İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL



Gelir Vergisi: 87.80 TL



Damga Vergisi: 12.97 TL



AGİ: 128.25 TL



Net Asgari ücret: 1.352.73 TL







1.400 TL HESABI



Brüt Asgari ücret: 1.773 TL



SGK Primi: 248,22 TL



İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL



Gelir Vergisi: 91,07 TL



AGİ: 132,97 TL



Net Asgari Ücret: 1402,53 TL







1.600 TL HESABI



Brüt Asgari ücret: 2.027 TL



SGK primi: 238,73 TL



İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL



Gelir Vergisi: 104,13 TL



Damga Vergisi: 15,38



AGİ: 152 TL



Net Asgari ücret: 1603,60 TL







kaynak:milliyet