Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! PAZARLIKLAR BAŞLIYOR, MAAŞLAR...


MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! PAZARLIKLAR BAŞLIYOR, MAAŞLAR...
Tarih : 24 Kasım 2016, 10:07
Puan Ver : Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Pazarlıklar Başlıyor, Maaşlar...(8.4/10)12


Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmaları da başladı. Sabah'tan Faruk Erdem'in konuya ilişkin köşe yazısı şöyle:



"Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk zam çok konuşulmuş ancak bütün direnmelere rağmen asgari ücret net 1.300 liraya çıkartılmıştı. Ekim ayı ile birlikte oluşan vergi dilimi kesintisi de Asgari Geçim İndirimi katkısıyla ortadan kaldırılmış ve çalışanların mağduriyeti giderilmişti. Bu yıl toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'nda yine sıkı pazarlıklar olacak. Masaya hem işçi hem işveren hem de hükümetin teklifleri gelecek ve bir orta yol bulunacak.



BRÜTLER ARTACAK



İlk teklifi işçi kesimi açıkladı ve TÜİK'in çıkarak net asgari ücretin 1.600 lira olması gerektiğini söyledi. İşveren kesimi de 50 liralık bir artış teklifi hazırlayarak 1.350 lira önerisini sunacak. Hükümetin ise bunların ortasında 1.400 liralık bir rakam ortaya koyacağı belirtiliyor. Bütün bu teklifler asgari ücretin brüt rakamını da işverene maliyetini de yükseltecek. 1.647 lira olan bugünkü rakamın 2.027 liraya kadar çıkması da muhtemel. Asgari ücret sadece çalışanların maaşını değil, borçlanmadan işsizlik maasına AGİ'den prim miktarlarına kadar birçok ödemeyi de etkiliyor. Biz de yapılan tekliflerden yola çıkarak tahmini hesaplamalar yaptık.



ÇİFTE DESTEK VAR



2017'de her bir işçi için işverene verilen 100 liralık katkı devam edecek. Hükümet ayrıca vergi dilimi yüzünden net asgari ücretin düşmesini engelleyecek AGİ uygulamasını da sürdürerek işverene çifte destek verecek."



1.350 TL HESABI

Brüt Asgari ücret: 1.710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGİ: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1.352.73 TL



1.400 TL HESABI

Brüt Asgari ücret: 1.773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGİ: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL



1.600 TL HESABI

Brüt Asgari ücret: 2.027 TL

SGK primi: 238,73 TL

İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGİ: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Milyonlarca  Kişiyi  İlgilendiriyor  Pazarlıklar  Başlıyor  Maaşlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER