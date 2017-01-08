Ces 2017: Hp Elitebook X360 Ön İnceleme
Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN FAZLA MESAİ KARARI!


MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN FAZLA MESAİ KARARI!
Tarih : 08 Ocak 2017, 14:25
Puan Ver : Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Fazla Mesai Kararı!(9/10)8


Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mesai ücreti ödenmesine rağmen fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini tek taraflı fesheden işçinin kıdem tazminatının tahsili için yaptığı başvuru üzerine "iş akdini haksız fesheden davacı kıdem tazminatına hak kazanamaz" yönünde karar veren Konya 1. İş Mahkemesinin kararını bozdu.



Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti



Yargıtay, bozma kararını şu şekilde açıkladı:"Davacının, iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin alacağının tahsilini istiyor. Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunuyor.



Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu'na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir. Somut olayda davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır."  Yerel mahkeme de Yargıtay'ın bu kararına uydu.





 



 



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Milyonlarca  Kişiyi  İlgilendiren  Fazla  Mesai  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER