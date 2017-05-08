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milyonlarca kişiye ‘sosyal' koruma geliyor

MİLYONLARCA KİŞİYE ‘SOSYAL' KORUMA GELİYOR

Hükümet sosyal koruma alanlarını güçlendiriyor. Dezavantajlı gruplardan yoksul ve emeklilere kadar her kesimden ihtiyaç sahiplerine destekler artırılacak

Tarih : 08 Mayıs 2017, 15:50
Puan Ver : Milyonlarca Kişiye ‘Sosyal' Koruma Geliyor(7/10)6


Hükümet, yediden yetmişe toplumun tüm kesimini kucaklayan sosyal politikaları güçlendirmek için bütün kurumları harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar destekleri güncelleyerek sosyal koruma alanlarını güçlendiriyor. Sosyal güvenlikte yeni dönemde atılacak adımlar şöyle:



NAKDİ SOSYAL YARDIM: Nakdi sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 4 milyona ulaşacak. Yıl sonuna kadar sosyal yardımlar için 40 milyar liranın üzerinde bir bütçe öngörülürken, dörtte biri evde bakım, engelli ve yakınlarına kullandırılacak.



ŞARTLI EĞİTİM DESTEĞİ: Yoksul öğrencilere yönelik programlar çeşitlendirilecek. Yaklaşık 2 milyon ailenin yararlandığı şartlı eğitim desteğinden her vatandaş da haberdar olacak.



SAĞLIKSIZ EVE BARINMA YARDIMI: Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayıp da barınma yardımı almayan yoksul vatandaş kalmayacak.



ENGELLİ, YAŞLIYA TEST YOK: Geliri belirli düzeyin altında bulunan engelli, yaşlı vatandaşlardan sosyal yardım programlarına başvuranlara gelir testi yapılmayacak.



MUHTAÇLIK SINIRI YÜKSELDİ: Bu yıl itibariyle muhtaçlık sınırı 423 liraya yükseltilirken, birinci engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi olarak değerlendirilecek.



SOSYAL RESTORASYON: Dezavantajlı kesimlere yönelik istihdamda öncelik verilecek. Engelli çalıştıran işverenlere prim teşviki sürecek. 2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak.



2 MİLYON KİŞİYE KART: Sosyal yardım kartı sayısı iki yılda iki katına çıkacak. Huzur evlerine daha fazla destek verilecek.



TARLADA ÇALIŞAN KADINLAR: Mevsimlik tarım işçisi ve evde çalışan kadınlar yarı zamanlı ve yarı ücretli çalışabilecek.



GENÇLERİN HARÇLIĞI DEVLETTEN: İŞKUR eğitim programına katılan gençlerin cep harçlığını devlet verecek.



TEK YOKSUL KALMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye artık kaos, kriz, koalisyonlara mahkum olmayacak. Sosyal koruma alanları güçlenecek" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bakanlık tarafından yardım programları kapsamında yaklaşık 3 milyondan fazla vatandaşa 20 milyar liraya yakın yardım yapıldığını, bundan sonra da yardım ve desteklerin süreceğini belirtti.



 



kaynak:ahaber








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