

Yılın ikinci yarısında yüzde 3'lük zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü, enflasyon farkı için 3 Temmuz'a çevrildi. Yılın ilk 5 ayında enflasyonun yüzde 5.30 olarak gerçekleşmesinin ardından beklentileri artan memur ve emekliler, Haziran'da fiyatların sabit kalması veya yüzde 2.2'den daha az düşmesi halinde bile Temmuz'da enflasyon farkı alacak.







Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Mayıs'ta yüzde 0.56 yükselmiş, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 5.30 olmuştu.







FARKLAR AY İÇİNDE







Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılacak yüzde 3'lük zam oranı da aşılmıştı. Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, Haziran ayıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyonun da belli olacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi.







Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3'ün üzerine yüzde 2.23 oranında enflasyon farkı alacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 2.2'den daha az düşüş olması halinde dahi maaşlara enflasyon farkı yansıyacak. Sonuç olarak ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde gelmesi durumunda devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Temmuz ayı içerisinde alacak.







Düşük maaşlıya çifte zam Milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisi de Temmuz'da, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Maaşı 1.100 liranın altında olan emekliler, ayrıca 100 lira seyyanen zamdan yararlanacak. 1.000 lira ile 1.100 lira arasındakilerin de maaşları 1.100 liraya tamamlanacak.







