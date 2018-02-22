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Milyonlarca insan, kilometrelerce yolu kirli su için yürüyor

MİLYONLARCA İNSAN, KİLOMETRELERCE YOLU KİRLİ SU İÇİN YÜRÜYOR

Etiyopya'da milyonlarca insan temiz su olmadığı için, sırtlarında 20 litrelik bidonlarla kilometrelerce yolu damla damla akan kirli su için kat ediyor.

Tarih : 22 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor(10/10)6

Su sorunlarının yoğun yaşandığı Afrika kıtasında bulunan Etiyopya'da milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor. Bidonları sırtlarında kilometreler kat eden 7'den 70'e Etiyopyalılar, birkaç litre kirli su için bile saatlerce yürüyor.

AFRİKA'DA SU BULUNMAYAN ÜLKELERDEN BİRİ: ETİYOPYA

Yaklaşık bir milyar insanın sağlıklı ve temiz suya ulaşım imkanlarından mahrum olduğu kara kıtada bulunan Etiyopya'da da, diğer Afrika ülkeleri gibi en önemli şeylerin başında su geliyor.

EVLERDE SU YOK

12'si büyük olmak üzere neredeyse 100 akarsu kaynağı olan ülkede, ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde olmak üzere, evlerde çoğunlukla su bulunmuyor.

AKARSULARA ULAŞIM DA ZOR

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine suya ulaşımın oldukça güç olduğu ülkede, çeşitli problemler nedeniyle su kaynaklarına ulaşım imkanları da geliştirilemiyor.

Başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından açılan su kuyuları ise yetersiz kalıyor.

SIRTLARINDA 20 LİTRELİK SU İLE KİLOMETRELER YÜRÜYORLAR

Aynı su kaynağını kullanmak zorunda kalan 7'den 70'e halk, kaynağa ulaşmak için sırtlarında çoğu 20 litrelik sarı yağ bidonları ile kilometreler kat ediyor.

DAMLA DAMLA AKAN ÇAMURLU SU BEKLİYORLAR

Birkaç litre kirli su için bile saatlerce yürüyen Etiyopyalılar, bazı bölgelerde açtıkları çukurlarda neredeyse damla damla akan çamurlu suyu bidonlarına doldurabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Halk, dolan su bidonlarını da tekrar sırtlayıp, evlerinin yolunu tutuyor.

Kırsal bölgelerde neredeyse adım başı karşılaşılan bidonlarını sırtlarında taşıyan insanların çokluğu da su sorununu gözler önüne seriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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