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milyonlarca ev sahibini ilgilendiren dev proje

MİLYONLARCA EV SAHİBİNİ İLGİLENDİREN DEV PROJE

Kentsel dönüşüm yeterli hıza ulaşamayınca hükümet harekete geçti. 5 yılda riskli binaların dönüşümü için 75 milyar liralık kaynak ayrılacak.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:26
Puan Ver : Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiren Dev Proje(9/10)11


Hükümet, deprem riskine karşı 5 yıllık dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında proje masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, proje ile ilgili kurula bilgi verdi. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından yasalar çıkartılacak. Buna göre, 5 yılda Türkiye'deki tüm riskli binalar dönüştürülecek. Bunun için ilk etapta 75 milyar liralık bir kaynak aktarılacak. İşte projenin detayları:



 7.5 MİLYONLUK DÖNÜŞÜM: Türkiye'de 25 milyon civarında konut stoku var. Bunun 10 milyonu 1999 Marmara Depremi'nden sonra yapıldı. Kalan 15 milyonun yüzde 50'si riskli. İstanbul'da 5 milyon bağımsız birimin 2 milyonu 1999 depremi sonrası yapıldı.



 



kaynak:haber7








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