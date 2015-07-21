

Yaklaşık 10.9 milyon emekliye promosyon yeniden gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bankalarla görüşme trafiğine yeniden başlaması, memur- Sen'in de promosyonu toplu sözleşme masasına taşıyacağını açıklaması, emeklileri heyecanlandırdı. Meraklı bekleyiş içerisine giren emekliler, bu kez bankalarla uzlaşmanın sağlanmasını ve iyi bir rakamda anlaşılmasını istiyor. Emekliler için yapılacak anlaşmanın da memurlarınki gibi olması bekleniyor.