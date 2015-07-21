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MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRAN HABER


MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRAN HABER
Tarih : 21 Temmuz 2015, 09:16
Puan Ver : Milyonlarca Emekliyi Heyecanlandıran Haber(9/10)8


Yaklaşık 10.9 milyon emekliye promosyon yeniden gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bankalarla görüşme trafiğine yeniden başlaması, memur- Sen'in de promosyonu toplu sözleşme masasına taşıyacağını açıklaması, emeklileri heyecanlandırdı. Meraklı bekleyiş içerisine giren emekliler, bu kez bankalarla uzlaşmanın sağlanmasını ve iyi bir rakamda anlaşılmasını istiyor. Emekliler için yapılacak anlaşmanın da memurlarınki gibi olması bekleniyor.








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