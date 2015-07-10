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MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ


MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ
Tarih : 10 Temmuz 2015, 11:02
Puan Ver : Milyonlarca Emekliye Zamlı Maaş(5/10)7


Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek. Yüzde 4.76'lık zamlı maaşlar, 14 Temmuz Salı günü ödenmeye başlanacak. Sayıları üç milyona yaklaşan kamu çalışanları da zamlı maaşla birlikte 15 günlük 'zam farkını' 15 Temmuz'da alacak.

Edinilen bilgiye göre hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarını bayram öncesi ödeme kararı aldı.



Buna göre 14 Temmuz Salı günü Bağ-Kur emeklilerinin; 15 ve 16 Temmuz'da da SSK emeklilerinin maaşları ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşları yüzde 4.76 zamlı alacak.








Etiketler: Milyonlarca  Emekliye  Zamlı  Maaş    haber

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