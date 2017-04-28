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milyonlarca emekliye üçlü ödeme!

MİLYONLARCA EMEKLİYE ÜÇLÜ ÖDEME!

Emekliler 2017 yılında üç ayrı ödemeyle seviniyor. Ocak zammını alan emeklilere promosyon ödemeleri yapılıyor. Temmuz ayında maaşlar bir kere daha artacak

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:18
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Milyonlarca emekli için 2017 yılı önemli bir yıl oldu. Daha önce seyyanen zamlarla sevinen emekliler bu yıl ise oluşan enflasyon ve promosyon uygulamasıyla maaşlarında artış gördüler.



Emekliler ilk artışı ocak ayında yaşadı. Son 6 aylık enflasyon ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 4.73 oranında bir artış oldu. memur emeklileri ise toplu sözleşme gereğince yüzde 3 zam aldılar.



Enflasyon daha önceki zam oranı olan yüzde 5'i aşmadığı için fark da oluşmadı. Bu oranlara göre yeni maaşlar emeklilerin hesabına yatırıldı. Takvim'in haberine göre, bu zamdan iki ay sonra bu kez promosyon uygulaması başlatıldı. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, bin lira ile 2 bin lira olanlara 375 lira ve 2 bin liradan fazla maaş alanlara da 450 liraları ödendi. Bu ödemelerden tüm emekliler yararlanırken mayıs ayında yapılacak ödemelerde nisan ayına çekilerek erken verildi. Bazı bankalar bu rakamları 500 liraya kadar çıkarttı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Milyonlarca  Emekliye  Üçlü  Ödeme    haber

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