MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! EK ÖDEMELER ARTIRILIYOR
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik ek ödemesinin artırılması isteği emeklileri heyecanlandırdı. Yüzde 8'lik talep ile ek ödemelerde 179 liraya varan artış olacak.
Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı.
EK ÖDEMENİN YÜZDE 8'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi en az yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2.000 x % 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2.000 x %8) yükselecek.
EN AZ 74 LİRA ARTIŞ OLACAK
Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. Böylece ek ödemede 28,07 lira artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme oranı yüzde 8'e çıkartılırsa, 358 lira 48 kuruşa çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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