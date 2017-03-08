Daha önce 10 günden az olmamak üzere sadece üçe bölünen yıllık izinler yeni yasayla istenilen parçaya bölünebiliyor.



1 GÜN DAHİ İZİN KULLANMA ŞANSI



Bu durumda çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Bu durum özellikle resmi tatiller öncesi ve sonrasında 1 günlük izin kullanarak süreyi uzatma imkanı da getirdi.







kaynak:sabah