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milyonlarca çalışana yıllık izin müjdesi!

MİLYONLARCA ÇALIŞANA YILLIK İZİN MÜJDESİ!

Daha önce 10 günden az olmamak üzere sadece üçe bölünen yıllık izinler yeni yasayla istenilen parçaya bölünebiliyor.

Tarih : 08 Mart 2017, 16:00
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1 GÜN DAHİ İZİN KULLANMA ŞANSI



Bu durumda çalışanlar isterlerse 1 gün dahi yıllık izin kullanma hakkına kavuştu. Bu durum özellikle resmi tatiller öncesi ve sonrasında 1 günlük izin kullanarak süreyi uzatma imkanı da getirdi.



 



kaynak:sabah








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