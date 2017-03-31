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milyonlarca çalışan 1 nisan'dan itibaren...

MİLYONLARCA ÇALIŞAN 1 NİSAN'DAN İTİBAREN...

Türkiye genelindeki devlet memurları ve 250 ile 1000 arasında çalışanı bulunanaN özel sektör firmaları otomatik olarak BES'e dahil edilecek. BES'e dahil etme işlemleri 1 Nisan'dan itibaren yapılacak.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:03
Puan Ver : Milyonlarca Çalışan 1 Nisan'dan İtibaren...(7/10)8


1 NİSAN'DAN İTİBAREN OTOMATİK BES



Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek. Konu ile ilgili olarak AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye genelinde tasarrufların artırılmasına ilişkin 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki devlet memurları kademeli olarak otomatik BES'e katılacak.



 



kaynak:kamupersoneli








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