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milyonlarca borçluyu ilgilendiren yapılandırma

MİLYONLARCA BORÇLUYU İLGİLENDİREN YAPILANDIRMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlıklarını yaptıkları yeniden yapılandırmanın 70 milyar liralık vergi ve prim borcunu kapsayacağını açıkladı. Ağbal, kamunun alacaklarını tahsil etmek ve borçlulara yeni bir imkan tanınacak yapılandırmayla en az 4 milyar liralık gelir beklediklerini söyledi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Yapılandırma(7/10)8


Maliye Bakanı Ağbal, Temmuz 2016-Mart 2017 dönemine ilişkin yeni çıkarılacak Yeniden Kapılandırma Kanunu ile 70 milyar liralık ödenmemiş vergi ve prim borcunun yapılandırılacağını ve bütçeye 2 milyar TL'si Haziran'da olmak üzere en az 4 milyar TL gelir öngördüklerini söyledi. Ağbal, geçmiş yeniden yapılandırma tahsilatının bu rakamlara dahil olmadığını, bugüne kadar 15 milyar TL tahsilat gerçekleşen bir önceki yapılandırmadan bu yıl öngörülen 5 milyar liralık gelir öngörüsünün de aşılacağını belirtti.



BAŞVURU MAYISTA, İLK ÖDEME HAZİRANDA 



Yeniden yapılandırmayı ekonomiye destek olmak amacıyla alınan tedbirlerden biri olduğunu kaydeden Ağbal, “Bütçenin gelir tarafına katkı olacak. Yeni yapılandırmada başvuruları Mayıs'ta, ilk ödemeleri Haziran'da almayı planlıyoruz. Haziran'da bütçenin gelir tarafına önemli destek gelmesini bekliyoruz. Yeni yapılacak yeniden yapılandırmadan Temmuz 2016-Mart 2017 sonuna ilişkin dönemine tekabül etmek üzere Haziran ayında en az 2 milyar TL, yıl sonuna kadar en az 4 milyar TL vergi geliri tahsil edebiliriz” dedi..



 



kaynak:hürriyet








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