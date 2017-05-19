MİLYONLARCA ARACI İLGİLENDİREN DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu hurda araçların borçları için yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre; 20 yaşından büyük araçların vergi borçları silinecek.
Meclis Genel Kurulu akşam saatlerinde hurda araçlar ile ilgili yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre hurdaya çıkarılması kararlaştırılan 20 yaşını geçmiş araçların vergi borçları affedilecek.
Bu karar; ülkemizde bulunan 355 bin kamyonu, kamyonet ile çekiciyi ve aynı zamanda 100 bin minibüs otobüs ile panelvanı ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra, 1.6 milyonu otomobil ile arazi taşıtı ve motosiklet de bu kapsamda değerlendirilecek. Ülkemizde yaklaşık 2.1 milyon bulunan araç bu karar kapsamına giriyor.
Yeni düzenlemeyle; 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa uygulanmaya başladıktan sonra 31 Aralık 2018'e kadar hurdaya ayrılmış araçların vergi cezaları ve 2016 yılının son gününe kadar verilen idari para cezaları affedilecek.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar