MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ !
16.5 milyon taşıt sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yüksek fiyat dönemi bitiyor. Hazine Müsteşarlığı'nın teknik düzeyde devam ettiği çalışma ile trafik sigortasının fiyatlandırmasına kalıcı çözüm bulunuyor. Öncelikli olarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatı'nın hesaplamasına standart getirilecek. Sigorta şirketlerinin uzun süredir pahalı poliçeye gerekçe gösterdiği standart hesaplama yöntemi Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kalıcı hale gelecek. Böylece bedeni zararlarda ödenecek rakam belirlendikten sonra yeniden mahkeme kanalıyla değişmeyecek. Böylece sigorta şirketleri yüklü miktarda karşılık ayırmayacak.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e sunulacak çalışmanın 1-2 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.Tavan fiyat uygulaması ilk etapta düşünülmüyor. Yüksek fiyat çözülmezse tavan fiyat uygulaması da gündeme gelebilecek.
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