Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nami Başer'in ismi 20 kez 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına telefon jokeri olarak verildi. Prof. Başer, 5 kez joker olarak yarışmaya katıldı.



Prof. Dr. Nami Başer, 'Kim Milyoner Olmak İster'de adının sık sık 'telefon jokeri' olarak verilmesiyle dikkati çekti.







Sabah'ın haberine göre; öğrencileri tarafından 'Her şeyi bilen hoca' olarak tanınan ve okul içinde çok sevilen Başer, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması izleyenleri tarafından ise 'cankurtaran joker' olarak tanımlanıyor.







Son olarak Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Öykü Sofuoğlu'nun 3 Haziran'daki yarışmasında telefon jokeri olarak yayına bağlanan Başer, sorunun yanlış anlaşılması ve sürenin yetmemesi nedeniyle cevap veremedi.







kaynak:milliyet