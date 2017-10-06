MİLYONER'E DAMGA VURAN SORU: TÜRKÇE'DE KELİMELER EN ÇOK HANGİ HARFLE BAŞLAR
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu damga vurdu.
ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan birine "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi.
YARIŞMADAN ÇEKİLDİ
Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.
Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?
A- K harfiB- M harfiC- R harfiD- S harfi
Cevap: K harfi
Kaynak: haberinburada
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