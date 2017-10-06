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Milyoner Sayısı 125 Bini Aştı

MİLYONER SAYISI 125 BİNİ AŞTI

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 16 bin 517 kişi artarak 125 bini aştı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Milyoner Sayısı 125 Bini Aştı(8/10)4

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın 8 ayında 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

MEVDUAT DAĞILIMLARI

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirası yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 63 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Aralık 2016 itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 571 bin lira olarak gerçekleşti.

MİLYONERLERDE YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK ALTIN VAR

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sayısı bu yılın ağustos sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 395 milyar 115 milyon lirası yerel para cinsi, 369 milyar 632 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 2 milyar 974 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 123 bin lira olarak hesaplandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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