Avrupa Polis Ofisi (Europol) Direktörü Rob Wainwright, Avrupa çapındaki çetelerin 3 ile 5 milyar euro, değerindeki kara parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle akladıklarını açıkladı.

110 MİLYAR EURO

Wainwright bu miktarın, Europol'ün Avrupa çapındaki kara para tahmini olan 110 milyar euronun yüzde 3'ü ile 4'ü arasına denk geldiğini belirtti. Wainwright'e göre söz konusu çeteler kara para aklamada en fazla Bitcoin'i kullanıyor.

Kaynak: haberinburada