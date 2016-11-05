O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

milosevic beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisini buldu

MİLOSEVİC BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNİ BULDU

Forma şansı bulamadığı için Beşiktaş'tan kiralık olarak Darmstadt'a giden Milosevic, Bundesliga'da 9 maçın hepsinde görev yaparken takımının en istikrarlısı oldu

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:26
Puan Ver : Milosevic Beşiktaş'tan Ayrıldıktan Sonra Kendisini Buldu(9/10)11


Beşiktaş'ın sezon başında Darmstadt'a kiraladığı 24 yaşındaki Alexander Milosevic, 9. haftası geride kalan Bundesliga'da, tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.

 

İsveçli futbolcu, hocası ile aralarının iyi olduğunu söyledi, “Darmstadt'ta tam bir aile ortamı var. Hocamız benimle sürekli diyalog halinde. Takıma çok iyi adapte oldum. Burada olmaktan çok mutluyum. Eğer özgüven kazanırsanız, daha iyi oynuyorsunuz. Ben de burada bunu yaşıyorum. Sezona iyi bir başlangıç yaptım, umarım bu şekilde devam edecek. Bundesliga'da oynayan bir futbolcu, burada oynamaya devam etmek ister” dedi.








Etiketler: Milosevic  Beşiktaş  Tan  Ayrıldıktan  Sonra  Kendisini  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER