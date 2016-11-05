MİLOSEVİC BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNİ BULDU
Forma şansı bulamadığı için Beşiktaş'tan kiralık olarak Darmstadt'a giden Milosevic, Bundesliga'da 9 maçın hepsinde görev yaparken takımının en istikrarlısı oldu
Beşiktaş'ın sezon başında Darmstadt'a kiraladığı 24 yaşındaki Alexander Milosevic, 9. haftası geride kalan Bundesliga'da, tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.
İsveçli futbolcu, hocası ile aralarının iyi olduğunu söyledi, “Darmstadt'ta tam bir aile ortamı var. Hocamız benimle sürekli diyalog halinde. Takıma çok iyi adapte oldum. Burada olmaktan çok mutluyum. Eğer özgüven kazanırsanız, daha iyi oynuyorsunuz. Ben de burada bunu yaşıyorum. Sezona iyi bir başlangıç yaptım, umarım bu şekilde devam edecek. Bundesliga'da oynayan bir futbolcu, burada oynamaya devam etmek ister” dedi.
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