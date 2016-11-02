O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

millilerin, kosova maçı programı belli oldu

MİLLİLERİN, KOSOVA MAÇI PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova maçının programı belli oldu.

Tarih : 02 Kasım 2016, 14:27
Puan Ver : Millilerin, Kosova Maçı Programı Belli Oldu(8/10)10


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek. Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek A Milliler, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım aday kadrosundan bir futbolcu, 11 Kasım Cuma günü saat 18.00'de otelde bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, Kosova maçı öncesindeki son çalışmasını ise saat 18.30'da gerçekleştirecek.



Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 








Etiketler: Millilerin  Kosova  Maçı  Programı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER