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millilerimiz belarus'ta en iyi çıkışı yaptı

MİLLİLERİMİZ BELARUS'TA EN İYİ ÇIKIŞI YAPTI

Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Muaythai Büyükler A/B klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 87 ülke arasında ilk dörde girmeyi başardı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:37
Puan Ver : Millilerimiz Belarus'ta En İyi Çıkışı Yaptı(7/10)5


Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Muaythai Büyükler A/B klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 87 ülke arasında ilk dörde girmeyi başardı. Ülkemiz adına ringe çıkan sporculardan Bediha Taçyıldız ile Serdar Yiğit Eroğlu, Dünya şampiyonu oldu.



Muaytahi Milli Takımı şampiyonaya 30 sporcu ile katıldı.Muaythai Büyükler A/B klasmanı Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı, 87 ülke arasından ilk dörde girerek kürsüde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Şampiyonanın en iyi çıkış yakalayan takımı seçilen milli takımımız şampiyonaya 8'i bayan 22 erkek sporcu ile katıldı. 3 Mayısta başlayan şampiyona 12 Mayıs'ta sona erdi. Sporcularamızdan 67 kiloda Bediha Taçyıldız ile 91 miloda Serdar Yiğit Eroğulu, son gün finale kalıp rakiplerini elemeyi başardı. Taçyıldız ile Eroğulu klasmanlarında dünya şampiyonu oldu.



 



kaynak:sabah








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