

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 19.50'de Marsilya'dan İstanbul'a gelen A Milli Futbol Takımı kafilesinde 23 kişilik futbolcu kadrosundan sadece Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Onur Kıvrak ve Ahmet Çalık yer alırken, diğer futbolcular ise İstanbul'a gelmedi.







Havaalanında milli takımı karşılamaya hiçbir taraftar gelmezken, futbolculara çıkış kapısına kadar polisler eşlik etti.







Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in aktarmalı uçakla İzmir'e gittiği öğrenildi. İstanbul'a gelen 5 milli futbolcuyu alanda Tümer Metin, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve diğer antrenörler uğurladı.