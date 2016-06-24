O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

milliler yurda döndü!

MİLLİLER YURDA DÖNDÜ!

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'na veda eden A Milli Futbol Takımımız, Marsilya'dan sadece 5 futbolcuyla döndü.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:46
Puan Ver : Milliler Yurda Döndü!(8/10)5


Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 19.50'de Marsilya'dan İstanbul'a gelen A Milli Futbol Takımı kafilesinde 23 kişilik futbolcu kadrosundan sadece Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Onur Kıvrak ve Ahmet Çalık yer alırken, diğer futbolcular ise İstanbul'a gelmedi.



Havaalanında milli takımı karşılamaya hiçbir taraftar gelmezken, futbolculara çıkış kapısına kadar polisler eşlik etti.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in aktarmalı uçakla İzmir'e gittiği öğrenildi. İstanbul'a gelen 5 milli futbolcuyu alanda Tümer Metin, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve diğer antrenörler uğurladı.








Etiketler: Milliler  Yurda  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER