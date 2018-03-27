A Milli Takımımız, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE:

KARADAĞ: Mijatovic, Stojkovic, Savic, Tomasevic, Mijuskovic, Vukcevic, Ivanic, Jovovic, Jovetic, Kojasevic, Beqiraj

TÜRKİYE: Volkan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Kaynak: haberinburada