

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, geçen ay olduğu gibi 22. sırada yer aldı.



Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda bulunan takımlar yer değiştirmedi. Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.



Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran'da açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:







1. Brezilya



2. Arjantin



3. Almanya



4. Şili



5. Kolombiya



6. Fransa



7. Belçika



8. Portekiz



9. İsviçre



10. İspanya







kaynak:sabah