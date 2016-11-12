

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yapacağı maçla 545. karşılaşmasına çıkacak.







Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 286'sı resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 544 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.







Ay-yıldızlı ekip, 233'ü deplasmanda, 232'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 713 gol attı, kalesinde 792 gol gördü.







A Milli Takım, bugüne dek 86 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 544 karşılaşmanın 466'sını Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.







Milliler, 93 yıllık tarihinde geride kalan 544 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.







kaynak:sabah



