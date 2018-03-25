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Milli yıldızlardan iyi haber geldi!

MİLLİ YILDIZLARDAN İYİ HABER GELDİ!

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına sakatlıktan dönen Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir'de katıldı.

Tarih : 25 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Milli Yıldızlardan İyi Haber Geldi!(8/10)4

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına Antalya'da başladı.

A MİLLİ TAKIM LUCESCU YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre özel maçta dün İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşılaşan ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çalıştı.

ANTRENMANDA NEŞELİ ANLAR YAŞANDI

İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasına ilk 11'de başlayan milli futbolcular, sahadaki idmana katılmayıp kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ve şut çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın şut çalışması bölümü, teknik heyet ve futbolcular arasında geçen neşeli anlara sahne oldu.

CENGİZ ÜNDER VE MAHMUT TEKDEMİR TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması öncesinde takımdan ayrı koşu yapan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Kasığında zorlanma bulunan Enes Ünal ise takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yaptı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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