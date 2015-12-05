O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

milli yıldızımız arda turandan bomba romantik paylaşım

MİLLİ YILDIZIMIZ ARDA TURANDAN BOMBA ROMANTİK PAYLAŞIM

Dünyanın sayılı yıldız futbolcularından birisi olan Arda Turan ile ilgili flaş bir gelişmenin yaşanıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 05 Aralık 2015, 09:48
Puan Ver : Milli Yıldızımız Arda Turandan Bomba Romantik Paylaşım(8/10)10


Hem özel yaşamı hem de spor hayatıyla sık sık gündeme gelen Arda Turan'dan sevgilisi Aslıhan Doğan'a büyük jest! GQ Türkiye Dergisi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men of the Year' gecesinde "Yılın Adamı" ödülünün sahibi olan milli futbolcu Arda Turan, uzun süredir beraber olduğu Aslıhan Doğan'ın doğum gününü, sosyal medya hesabından romantik bir notla kutladı. Sevgilisinin kendi Instagram hesabında da bulunan küçüklük fotoğrafını kişisel hesabından paylaşan Arda Turan, sevgilisinin gönlünü fethedecek bir mesaj verdi.



Aslıhan Doğan'ın küçüklük fotoğrafını Instagram'ından paylaşan Arda Turan, altına "Bana hayalimi yaşatan, seni seviyorum, ömrüm bu surata feda olsun nice senelere Aslıhan Doğan." yazdı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Arda Turan'ın bu özel mesajına takipçilerinden olumlu-olumsuz yüzlerce yorum yağdı. Aslıhan Doğan ise sevgilisinin özel bir notla paylaştığı fotoğrafı, kendi hesabından tekrar yayınladı.



Arda Turan, Aslıhan Doğan'a ömrünü feda etti

 








Etiketler: Milli  Yıldızımız  Arda  Turandan  Bomba  Romantik  Paylaşım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER