

Hem özel yaşamı hem de spor hayatıyla sık sık gündeme gelen Arda Turan'dan sevgilisi Aslıhan Doğan'a büyük jest! GQ Türkiye Dergisi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men of the Year' gecesinde "Yılın Adamı" ödülünün sahibi olan milli futbolcu Arda Turan, uzun süredir beraber olduğu Aslıhan Doğan'ın doğum gününü, sosyal medya hesabından romantik bir notla kutladı. Sevgilisinin kendi Instagram hesabında da bulunan küçüklük fotoğrafını kişisel hesabından paylaşan Arda Turan, sevgilisinin gönlünü fethedecek bir mesaj verdi.







Aslıhan Doğan'ın küçüklük fotoğrafını Instagram'ından paylaşan Arda Turan, altına "Bana hayalimi yaşatan, seni seviyorum, ömrüm bu surata feda olsun nice senelere Aslıhan Doğan." yazdı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Arda Turan'ın bu özel mesajına takipçilerinden olumlu-olumsuz yüzlerce yorum yağdı. Aslıhan Doğan ise sevgilisinin özel bir notla paylaştığı fotoğrafı, kendi hesabından tekrar yayınladı.







Arda Turan, Aslıhan Doğan'a ömrünü feda etti



