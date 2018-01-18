İngiltere Premier Lig takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan milli golcü şöyle konuştu:

"ROONNEY ÇOK YARDIMCI OLDU"

"Bonservis bedelim benim üzerimde baskı yaratmıyor, aksine benim için bir onur. Belki klişe gibi gelebilir ama burada herkes bana gerçekten yardımcı oldu. Özellikle de Rooney. Sigursson ve Jagielka da evimde gibi hissetmem için uğraştı."

"ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM"

"Bir oyuncu olarak karakterim İngiltere'ye çok uygun. Ayrıca örnek olarak Emre ve Tugay gibi buraya gelmiş ve başarılı olmuş Türk oyuncular var önümde. Türkiye'deki genç oyuncular için bir rol model olmak ve onlar için burada bir kapı açmak istiyorum. Premier Lig'de oynayan tek Türk olduğumu bilmek de onur verici."

"BEŞİKTAŞ'TA HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"

"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beni çok seviyor. Beşiktaş'ta harika 3,5 yıl geçirdim. Teknik direktörümüz Şenol Güneş benim için baba gibiydi ancak herkesin hayatta hedefleri vardır ve benim hedefim de buraya gelmekti."

"WALCOTT İLE İYİ ANLAŞIRIM"

" Theo Walcott harika bir oyuncu, bunu kanıtladı. Hızlı, iyi ortalar yapıyor. Bizim için büyük bir transfer olur. Şu anda takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var ve o da transfer edilirse, gerçekten katkı sağlayacaktır. Onunla iyi anlaşırım."

"EN CİDDİSİ EVERTON'DI"

"Başka kulüpler de benimle ilgilendi ama isim vermek istemiyorum. Beni ciddi anlamda isteyen ilk kulüp Everton'du ve ben de ciddi anlamda buraya gelmek istedim."

Kaynak: haberinburada