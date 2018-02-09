MİLLİ YILDIZ ARDA TURAN, SEVGİLİSİ ASLIHAN DOĞAN'A EVLENME TEKLİF ETTİ
Medipol Başakşehir'e transferi ile gündem olan milli oyuncu Arda Turan, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti.
Her yaptığıyla olay olan futbolcu Arda Turan kız arkadaşı Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Sosyal medyaya eklenen görüntüde, Arda Turan elinde yüzük ile görünüyor. Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulunan Arda, 'Evet' cevabını alınca büyük bir sevinç yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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